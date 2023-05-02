Стало известно, кого Рангник порекомендовал на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник порекомендовал своему соотечественнику и экс-наставнику мюнхенской «Баварии» Юлиану Нагельсману возглавить лондонский «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» - великолепный клуб во многих отношениях. У них один из лучших стадионов во всем мире. У них одна из лучших тренировочных баз. И у них владелец Дэниел Леви, который руководит клубом уже много лет», - приводит слова Рангника Sky Sport Germany.

Напомним, после 34 матчей «Тоттенхэм» с 54 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

В Марте «шпоры» уволили Антони Конте с поста главного тренера.

Нагельсманн также посреди сезона остался без работы, уступив свое место в «Баварии» Томасу Тухелю.