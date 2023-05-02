«Лидс» может возглавить бывший наставник сборной Англии

Экс-главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс в ближайшее время может возглавить клуб АПЛ

Как сообщает The Athletic, нынешний тренер »Лидса» Хави Гарсия в ближайшее время будет отправлен в отставку. Руководство «павлинов» недовльно результатами команды под руководством 53-летнего специалиста.

Сменить в «Лидсе» испанца предстоит Эллардайсу. Его рассматривают в качестве временной кандидатуры до конца сезона. Последним местом работы Сэма был «Вест Бромвич».

На данный момент «Лидс» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата АПЛ, набрав 30 очков в 34 играх.