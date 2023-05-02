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«Лидс» может возглавить бывший наставник сборной Англии

Команда потерпела четыре поражения в последних пяти матчах.
02 мая 2023 10:53
автор: Александр Поволоцкий

Экс-главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс в ближайшее время может возглавить клуб АПЛ

Как сообщает The Athletic, нынешний тренер »Лидса» Хави Гарсия в ближайшее время будет отправлен в отставку. Руководство «павлинов» недовльно результатами команды под руководством 53-летнего специалиста.

Сменить в «Лидсе» испанца предстоит Эллардайсу. Его рассматривают в качестве временной кандидатуры до конца сезона. Последним местом работы Сэма был «Вест Бромвич».

На данный момент «Лидс» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата АПЛ, набрав 30 очков в 34 играх.

источник: The Athletic
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