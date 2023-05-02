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Малком получил предложение от топ-клуба АПЛ

Ранее сообщалось, что бразилец интересен «ПСЖ».
02 мая 2023 11:03

Лондонский «Арсенал» намерен подписать нападающего «Зенита» Малкома. Об этом сообщил журналист Педру Алмейда.

По его данным, «канониры» планируют оформить трансфер летом 2023 года.

Напомним, Малкому 26 лет. За питерцев он играет с августа 2019 года. Футболист был куплен у «Барселоны» за 40 млн евро.

В нынешнем сезоне РПЛ форвард провел 25 матчей, забил 22 гола и отдал 9 голевых передач. Его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня 2027 года.

Что касается «Арсенала», то подопечные Микеля Артеты идут на 2-й позиции в АПЛ, уступая одно очко «Манчестер Сити».

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