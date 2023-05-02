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Булыкин оценил игру Дзюбы в «Локомотиве» после перерыва в РПЛ

Ветеран восхищен результативностью форварда.
02 мая 2023 11:22
автор: Александр Шульгин

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал игру Артема Дзюбы в составе железнодорожников.

«Многие сомневались, что Дзюба сможет вернуться на прежний уровень, потому что мог сказаться возраст и простой в карьере. Но Артем доказал, что он может много забивать, помогать команде и ставить рекорды. Никто не ожидал такой прыти от Дзюбы. Он не опустил руки», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Напомним, в зимнее трансферное окно футболист подписал контракт с «Локомотивом» до окончания текущего сезона.

После возобновления РПЛ нападающий в восьми матчах чемпионата России забил восемь мячей.

источник: Чемпионат.com
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