Булыкин оценил игру Дзюбы в «Локомотиве» после перерыва в РПЛ

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал игру Артема Дзюбы в составе железнодорожников.

«Многие сомневались, что Дзюба сможет вернуться на прежний уровень, потому что мог сказаться возраст и простой в карьере. Но Артем доказал, что он может много забивать, помогать команде и ставить рекорды. Никто не ожидал такой прыти от Дзюбы. Он не опустил руки», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Напомним, в зимнее трансферное окно футболист подписал контракт с «Локомотивом» до окончания текущего сезона.

После возобновления РПЛ нападающий в восьми матчах чемпионата России забил восемь мячей.