В «ПСЖ» недовольны поездкой Месси в Саудовскую Аравию

Руководство «ПСЖ» не давало одобрение нападающему Лионелю Месси на поездку в Саудовскую Аравию.

Ранее аргентинский футболист в соцсети опубликовал фото из арабского государства. Месси улетел из Франции через три часа после поражения от «Лорьяна» (1:3) в 33-м туре чемпионата.

Как сообщает L'Equipe, Лионель не получал разрешения на отъезд от главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье или спортивного директора Луиша Кампуша.

Отмечается, что футболистам парижского клуба могли предоставить выходные, но лишь в случае победы над «Лорьяном». Некоторые игроки «ПСЖ» шокированы отъездом аргентинца.

В текущем сезоне Месси провел 37 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 19 голевых передач.