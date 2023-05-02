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В КДК РФС пообещали разобраться с Карпиным по итогам матча со «Спартаком»

Наставник «Ростова» получил красную карточку за неподобающее поведение.
В КДК РФС пообещали разобраться с Карпиным по итогам матча со «Спартаком»
02 мая 2023 11:44
автор: Александр Шульгин
автор фото: РПЛ

Представитель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комиссия рассмотрит поведение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в матче 25-го тура РПЛ против московского «Спартака».

«У «Ростова» задержка выхода команды из раздевалки на поле на две минуты. Выход за пределы технической зоны главного тренера Валерия Карпина. Также рассмотрим удаление главного тренера «Ростова». Рассмотрим материалы, полученные из общедоступных источников о возможных нарушениях дисциплинарного регламента. Неподобающее поведение команды «Ростов»: пять предупреждений, одно удаление официального лица клуба», - приводит слова Григрьянца «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счетом 1:1 в пользу гостей. Александр Селява за десять минут до конца встречи вывел гостей вперед, однако Александр Соболев в добавленное время принес хозяевам ничью.

После матча Карпин выбежал на поле и начал высказывать претензии главному арбитру встречи Кириллу Левникову, за что был удален.

«Ростов» набрал 50 очков и остался на второй строчке в турнирной таблице.

«Спартак» с 48 очками занимает третью позицию, на одно очко опережая ЦСКА.

В следующем туре «Ростов» 6 мая дома примет «Факел». «Спартак» днем позже сыграет в гостях с «Зенитом».

источник: «Спорт-Экспресс»
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