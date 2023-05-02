«Барселону» могут снять с участия в чемпионате Испании и Лиге чемпионов

«Барселону» могут исключить из числа участников испанской Ла Лиги, а также Лиги чемпионов.

По информации Diario Sport, в случае, если вина клубного руководства по делу Негрейры будет доказана, клубу грозят самые серьезные санкции вплоть до лишения права выступать в двух вышеперечисленных турнирах.

В связи с этим, клубные боссы уже рассматривают варианты участия команды в азиатских турнирах.

Напомним, после 32 туров каталонцы с 79 очками лидируют в чемпионате Испании, на 11 очков опережая ближайшего преследователя - мадридский «Реал».

«Сине-гранатовые» вылетели из еврокубков, сначала заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов, а затем проиграв «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги Европы.