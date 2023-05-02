Представитель Миранчука рассказал новые подробности возможного выкупа россиянина «Торино»

Менеджер по коммуникациям агентства GG11, представляющего интересы российского полузащитника Алексея Миранчука в Италии, Мирко Левати заявил, что «Торино» и «Аталанта» пока не обсуждали выкуп футболиста.

«Торино» и «Аталанта» все еще не начали обсуждать выкуп Миранчука. Со стороны других клубов интерес сохраняется, но предметных предложений по игроку на данный момент нет. Ближе к лету будет виднее», - приводит слова Левати Sport24.ru.

Напомним, Миранчук принадлежит бергамаскам, однако во второй половине текущего сезона выступает за туринцев на правах аренды.

В составе «Торино» россиянин провел 26 матчей, в которых забил четыре мяча.