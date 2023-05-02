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Мане входит в сферу интересов «Ньюкасла»

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро.
02 мая 2023 13:13
автор: Александр Поволоцкий

Сенегальский форвард Садио Мане может вернуться в чемпионат АПЛ.

Как сообщает в соцсети инсайдер Экрем Конур, в услугах 31-летнего футболиста заинтересован «Ньюкасл». Клуб ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Садио со стороны «Челси». Оба клуба уже находятся на связи с футболистом «Баварии».

В текущем сезоне Мане провел 22 матча, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

источник: «Советский спорт»
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