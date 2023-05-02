Пименов прокомментировал возможный переход Малкома в «Арсенал»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал информацию о том, что бразильский полузащитник «Зенита» Малком может стать игроком лондонского «Арсенала».

«Конечно, Малком сможет заиграть в «Арсенале». На мой взгляд, ему лучше себя попробовать в чемпионате Испании или Германии», - приводит слова ветерана «РБ Спорт».

По слухам, «канониры» планируют оформить трансфер летом 2023 года.

Напомним, Малкому 26 лет. За питерцев он играет с августа 2019 года. Футболист был куплен у «Барселоны» за 40 млн евро.

В нынешнем сезоне РПЛ форвард провел 25 матчей, забил 22 гола и отдал 9 голевых передач. Его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня 2027 года.