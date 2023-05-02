Арбитра Кукуяна назначили на матч «Зенит» - «Спартак»

Российский футбольный союз опубликовал имена и фамилии арбитров и инспекторов, назначенных на матчи 26-го тура РПЛ.

«Химки» – «Динамо»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты – Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; VAR – Артём Чистяков; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Торпедо» – «Ахмат»: судья – Евгений Турбин, ассистенты – Игорь Демешко, Дмитрий Семёнов; VAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ростов» – «Факел»: судья – Виталий Мешков, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; VAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Пари НН» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Кирилл Большаков, Адлан Хатуев; VAR – Кирилл Левников; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Оренбург»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты – Михаил Иванов, Игорь Князев; VAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Алексей Резников.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты– Максим Ковалев, Варанцо Петросян; VAR – Сергей Иванов; инспектор – Александр Гвардис.

«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Амелин, ассистенты – Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; VAR – Артём Любимов; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Локомотив» – «Сочи»: судья – Алексей Сухой, ассистенты – Александр Богданов, Арам Петросян; VAR – Сергей Иванов; инспектор – Игорь Синер.

Добавим, что игры 26-го тура РПЛ пройдут с 6 по 8 мая.

Напомним, что «Зенит» может защитить чемпионский титул после победы над «Спартаком», если «Ростов» не обыграет «Факел».