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Генич извинился перед «Ростовом» и пожелал клубу удачи

Команда Карпина борется за медали РПЛ.
02 мая 2023 14:48
автор: Максим Скороходов

Комментатор Константин Генич извинился перед «Ростовом», которому ранее пожелал проиграть во всех оставшихся матчах.

«Наверное, слишком много эмоций и слишком много рефлексии я вложил сразу в реакцию на пост, который опубликовал «Ростов». За это мне не стыдно, а неудобно и неприятно. Ну вот такой я человек, я быстро вспыхиваю. Может быть, я был неправ, когда сказал, что желаю «Ростову» проиграть в оставшихся пяти матчах. Нет, не желаю. Будете в тройке — порадуюсь за вас. Не будете — значит, не заслужили. Удачи в следующих матчах», - написал Генич в телеграм-канале.

Напомним, журналист выразил мнение, что форвард »Спартака» Александр Соболев не нарушал правила во время столкновения с игроком «Ростова» Андреем Лонговичем в игре команд в 25-м туре РПЛ (1:1). В донском клубе же посоветовали комментатору подарить очки.

По словам Генича, пресс-служба «Ростова» опубликовала оскорбительный пост в его адрес с подачи руководства. Журналист подчеркнул, что уважительно относится к команде Валерия Карпина и не заслуживает подобных слов в свой адрес.

источник: «Советский спорт»
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