Норманн покинет «Динамо» после завершения сезона РПЛ

«Динамо» не планирует продлевать арендное соглашение с полузащитником Матиасом Норманном. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что права на 26-летнего футболиста принадлежат «Ростову».

В сентябре прошлого года «Динамо» арендовало норвежца на сезон с правом выкупа. В СМИ отмечалось, что московский клуб может приобрести Матиаса за шесть миллионов евро.

В текущем сезоне Норманн провел за »Динамо» 12 матчей. Результативными действиями в чемпионате и Кубке России хавбек не отметился.