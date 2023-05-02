Агент Николича отреагировал на новости об интересе «Спартака» к специалисту

Агент сербского специалиста Марко Николича - Деян Йоксимович прокомментировал слухи об интересе к наставнику со стороны московского «Спартака».

«Ничего не знаю о том, что «Спартаку» предлагали рассмотреть кандидатуру Марко. Думаю, журналистам просто чуть-чуть скучно», - приводит слова функционера Sport24.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что посредники предлагали красно-белым услуги серба, однако клубное руководство решило сохранить испанского специалиста.

Напомним, Николич работал в московском «Локомотиве», вместе с которым выигрывал Кубок России и завоевывал бронзовые медали РПЛ.

После 25 туров «Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице.