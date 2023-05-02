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Вратарь Бабурин мечтает вернуться в «Зенит»

29-летний голкипер - воспитанник сине-бело-голубых.
Вратарь Бабурин мечтает вернуться в «Зенит»
02 мая 2023 16:48
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Торпедо"

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин ответил на вопрос, хочет ли он вернуться в «Зенит».

- «Зенит» для меня родной клуб, и, естественно, я мечтаю, так же, как и о сборной, попасть туда. Но сейчас я полностью сосредоточен на матчах «Торпедо», и лишние мысли не должны мешать, - приводит «Матч ТВ» слова Бабурина.

Добавив, что в текущим сезоне Бабурин провел 18 матчей за «Торпедо», в которых пропусти 32 мяча и четыре раза сыграл «на ноль».

За «автозаводцев» Бабурин выступает на правах аренды из «Ростова», его контракт с желто-синими истекает 30 июня 2024 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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