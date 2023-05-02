Вратарь Бабурин мечтает вернуться в «Зенит»

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин ответил на вопрос, хочет ли он вернуться в «Зенит».

- «Зенит» для меня родной клуб, и, естественно, я мечтаю, так же, как и о сборной, попасть туда. Но сейчас я полностью сосредоточен на матчах «Торпедо», и лишние мысли не должны мешать, - приводит «Матч ТВ» слова Бабурина.

Добавив, что в текущим сезоне Бабурин провел 18 матчей за «Торпедо», в которых пропусти 32 мяча и четыре раза сыграл «на ноль».

За «автозаводцев» Бабурин выступает на правах аренды из «Ростова», его контракт с желто-синими истекает 30 июня 2024 года.