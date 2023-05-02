Лишат ли соседи из Лондона «канониров» шансов на чемпионство: «Арсенал» примет «Челси»

Сегодня, 2 мая, главный преследователь «Манчестер Сити» «Арсенал» сыграет дома против «Челси» в 34-м туре АПЛ.

На данный момент команда Микеля Артеты занимает второе место в турнирной таблице, проведя на один матч больше «горожан» и отставая от них на одно очко. Таким образом, в случае очередной неудачи отставание «Арсенала» может увеличится до 4 очков.

«Челси», в свою очередь, идет 12-м и потерял все шансы отобраться в Лигу чемпионов.

Матч «Арсенал» - «Челси» начнется в 22:00 по московскому времени.