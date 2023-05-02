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Экс-игрок «Рубина» признался, что Бердыев ненавидел «Макдоналдс»

Туркменский специалист дважды приводил казанцев к чемпионскому титулу в РПЛ.
02 мая 2023 17:25
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Макбет Сибайя рассказал о том, как Курбан Бердыев боролся с употреблением своими игроками команды фастфуда.

«Ему не нравилось, что я пил очень много колы. Мы постоянно с ним из-за этого ругались. Для Бердыева видеть, что я пил колу, то же самое, что я бы пил алкоголь. Еще одной моей вредной привычкой был «Макдоналдс». Когда он открылся рядом с базой, Бердыев был просто в ярости. Думаю, он даже ставил камеры на базе, чтобы узнавать, кто туда ходит», - приводит слова футболиста «Татар-информ».

Напомним, Бердыев дважды приводил «Рубин» к победе в чемпионате России в 2008 и 2009 годах. Сибайя также является двукратным чемпионом страны в составе казанцев.

Последним местом работы Бердыева стал «Сочи», в котором он проработал всего несколько туров после зимнего перерыва в текущем сезоне.

источник: Татар-информ
Экс-игрок «Рубина» признался, что Бердыев ненавидел «Макдоналдс»
Туркменский специалист дважды приводил казанцев к чемпионскому титулу в РПЛ.
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