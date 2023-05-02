Клопп признал, что не стоило праздновать гол «Ливерпуля» перед лицом арбитра

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал эпизод с празднованием победного гола своей команды в ворота лондонского «Тоттенхэма» в матче 34-го тура АПЛ.

«Всё это вообще не должно было происходить. Это случилось из-за эмоций, из-за гнева, который никогда не приводит ни к чему хорошему. Ко мне подошел Пол Тирни, и я вообще не ожидал красной карточки. Ожидал желтую карточку. Он сказал мне: «для меня это красная карточка, но благодаря арбитру Джону Бруксу она желтая», - приводит слова специалиста Goal.

Клопп отметил, что буквально за пару минут до этого рефери не заметил очевидный фол на Мохамеде Салахе, а затем правила нарушил уже Ришарлисон, после чего лондонцы сравняли счет.

Добавим, что встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Ливерпуля», который вел 3:0, но позволил «шпорам» отыграться, однако забил победный мяч в добавленное время.