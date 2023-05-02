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Президент «ПСЖ» хочет наказать Месси за самовольный отъезд в Саудовскую Аравию

Аргентинец является амбассадором туризма в этой стране.
Президент «ПСЖ» хочет наказать Месси за самовольный отъезд в Саудовскую Аравию
02 мая 2023 19:49
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси без предупреждения уехал в Саудовскую Аравию. По данным прессы, нападающий даже не посетил тренировку, которая прошла в понедельник.

Как сообщает L'Equipe, поведением игрока остались недовольны главный тренер команды Кристоф Галтье, спортивный директор клуба Луиш Кампуш, а также президент парижан Нассер Аль-Хелаифи.

Отмечается, что глава «ПСЖ» лично разбирается с ситуацией, и может вынести решение о возможных санкциях по отношению к игроку.

Ранее сообщалось, что Месси решил покинуть команду по окончании сезона. По некоторым данным, он рассматривает вариант с возвращением в «Барселону».

источник: L'Equipe
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