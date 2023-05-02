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Онопко объяснил свою агрессию на футбольном поле

Экс-капитан сборной России - о своем характере.
02 мая 2023 19:54
автор: Максим Скороходов

Бывший капитан сборной России Виктор Онопко объяснил свое агрессивное поведение на футбольном поле.

«Я себя даже не настраиваю на такой агрессивный стиль, просто выхожу на поле, а это уже в крови. Неважно, во что я играю: в теннис, футбол или баскетбол. Всегда выхожу побеждать. Это не специально происходит – такой характер. Если меня тронули на улице или в метро, то я отвечу, дам сдачи. Так воспитывают во дворах», – приводит Sport24.ru слова Онопко.

Добавим, что Виктор Савельевич провел 109 игр за сборную России, что является вторым результатом в истории национальной команды. В настоящий момент Онопко входит в тренерский штаб «Ростова» и сборной России.

источник: Sport24.ru
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