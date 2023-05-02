Онопко объяснил свою агрессию на футбольном поле

Бывший капитан сборной России Виктор Онопко объяснил свое агрессивное поведение на футбольном поле.

«Я себя даже не настраиваю на такой агрессивный стиль, просто выхожу на поле, а это уже в крови. Неважно, во что я играю: в теннис, футбол или баскетбол. Всегда выхожу побеждать. Это не специально происходит – такой характер. Если меня тронули на улице или в метро, то я отвечу, дам сдачи. Так воспитывают во дворах», – приводит Sport24.ru слова Онопко.

Добавим, что Виктор Савельевич провел 109 игр за сборную России, что является вторым результатом в истории национальной команды. В настоящий момент Онопко входит в тренерский штаб «Ростова» и сборной России.