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Кузяев может воссоединиться с Черчесовым в «Ференцвароше»

Контракт полузащитника с «Зенитом» истекает этим летом.
Кузяев может воссоединиться с Черчесовым в «Ференцвароше»
02 мая 2023 20:02
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Венгерский «Ференцварош» стал очередным претендентом на полузащитника «Зенита» Далера Кузяева. Об этом пишет «СЭ».

По данным источника, в приглашении футболиста лично заинтересован главный тренер команды Станислав Черчесов. Напомним, Кузяев и Черчесов знакомы по работе в сборной России.

Ранее сообщалось, что игрок, чей контракт с «Зенитом» истекает этим летом, получил предложения из Испании и Германии.

В нынешнем сезоне РПЛ 30-летний Кузяев отыграл 21 матч, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.

источник: «Спорт-Экспресс»
Кузяев может воссоединиться с Черчесовым в «Ференцвароше»
Кузяев может воссоединиться с Черчесовым в «Ференцвароше»
Контракт полузащитника с «Зенитом» истекает этим летом.
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