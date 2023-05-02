Кузяев может воссоединиться с Черчесовым в «Ференцвароше»

Венгерский «Ференцварош» стал очередным претендентом на полузащитника «Зенита» Далера Кузяева. Об этом пишет «СЭ».

По данным источника, в приглашении футболиста лично заинтересован главный тренер команды Станислав Черчесов. Напомним, Кузяев и Черчесов знакомы по работе в сборной России.

Ранее сообщалось, что игрок, чей контракт с «Зенитом» истекает этим летом, получил предложения из Испании и Германии.

В нынешнем сезоне РПЛ 30-летний Кузяев отыграл 21 матч, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.