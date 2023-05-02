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«Динамо» задумывается об обновлении состава: могут расстаться с игроками основы

Текущий сезон у бело-голубых не задался.
02 мая 2023 20:17
автор: Максим Скороходов

Бывший пресс-атташе московского «Динамо» Константин Алексеев рассказал об организационных выводах в команде по итогам текущего сезона.

«Реакция руководства на ситуацию будет, я бы ждал летом приличные перемены на другом уровне. И речь не только о тренерском штабе, который не справился, но и о составе. Будут как приобретения, так и расставания с теми, кто в сложной ситуации проявил себя не лучшим образом. В их числе те, кто мог посчитать себя незаменимым», - написал Алексеев в телеграм-канале.

Напомним, что перед «Динамо» были поставлены задачи выйти в финал Кубка России и завершить чемпионат страны в тройке сильнейших. Из Кубка бело-голубые выбыли, проиграв «Акрону» по пенальти, а от третьего места РПЛ они отстают на десять очков за пять туров до конца турнира.

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