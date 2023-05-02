«Арсенал» и «Челси» объявили стартовые составы на матч 34-го тура АПЛ

Сегодня, 2 мая, лондонский «Арсенал», занимающий 2-е место в АПЛ, сыграет на домашней арене против «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22.00 мск.

За час до начала игры команды объявили стартовые составы.

«Арсенал»: Аарон Рамсдейл, Бен Уайт, Роб Холдинг, Габриэль Магальянс, Александр Зинченко, Мартин Эдегор, Томас Парти, Гранит Джака, Букайо Сака, Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли.

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Уэсли Фофана, Тьяго Силва, Трево Чалоба, Бен Чилуэлл, Рубен Лофтус-Чик, Энцо Фернандес, Матео Ковачич, Н’Голо Канте, Михаил Мудрик, Рахим Стерлинг.

В случае победы «Арсенал» наберет 78 очков и вернется на 1-е место в чемпионате Англии. Что касается «Челси», то выиграв в дерби, команда Фрэнка Лэмпарда прервет серию из трех поражений кряду.