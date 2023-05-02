Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения тренеру «Ливерпуля» Клоппу

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу в неподобающем поведении, сообщает The Athletic.

По данным источника, поводом для обвинений стали послематчевые комментарии Клоппа в адрес главного судьи матча 34-го тура Пола Тирни. Клопп осудил действия Тирни, назвав его слова в свой адрес неподобающими.

После празднования гола в ворота «Тоттенхэма» Клопп получил желтую карточку от арбитра Тирни. Добавим, что встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Ливерпуля», который вел 3:0, но позволил «шпорам» отыграться, однако забил победный мяч в добавленное время.

У Клоппа будет время до 5 мая, чтобы дать объяснения.