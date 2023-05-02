В «ПСЖ» приняли решение о наказании для Месси за самовольный отъезд в Саудовскую Аравию

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси наказан за самовольный отъезд в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, футболиста отстранили от команды сроком на две недели.

Ранее сообщалось, что аргентинец пропустил тренировку клуба, прошедшую в понедельник. При этом игрок не уведомил о своем решении ни тренерский штаб, ни руководство.

Во Франции пишут, что инцидентом лично занялся президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, так как поведение Месси вызвало бурю негодования у остальных игроков.