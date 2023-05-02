«Барселона» в большинстве победила «Осасуну» в матче 34-го тура чемпионата Испании

Футболисты «Барселоны» победили «Осасуну» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча на «Камп Ноу» завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в матче на счету Жорди Альбы (85-я минута). Гости на 27-й минуте остались вдесятером после удаления Хорхе Эррандо.

«Барселона» с 82 очками лидирует в чемпионате, опережая на 14 очков мадридский «Реал», который проведет свой матч позже во вторник. «Осасуна» с 44 очками занимает 9-е место.

В 34-м туре 14 мая «Барселона» сыграет в гостях с «Эспаньолом», а «Осасуна» примет «Альмерию».

Футбол. Чемпионат Испании. 33-й тур

«Барселона» - «Осасуна» - 1:0 (0:0)

Гол: Жорди Альба, 85.

Удаление: Эррандо, 27