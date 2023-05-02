«Арсенал» крупно обыгрывает «Челси» после первого тайма

Футболисты «Арсенала» побеждают «Челси» после первого тайма в матче 34-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0. Игра проходит на стадионе «Эмирейтс».

Отметим, что в составе «канониров» дубль оформил полузащитник Мартин Эдегор, отличившийся на 18-й и 31-й минутах встречи. Еще один гол забил нападающий Габриэл Жезус (34).

В случае победы в сегодняшнем матче подопечные Микеля Артеты вернутся на первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 78 очков. При этом текущий лидер чемпионата «Манчестер Сити» опустится на вторую строчку (76 очков). Однако у «горожан» есть две игры в запасе.