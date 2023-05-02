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«Лейпциг» разгромил «Фрайбург» и стал первым финалистом Кубка Германии

Дани Ольмо оформил ассистентский хет-трик и отличился забитым голом
02 мая 2023 23:45
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Лейпцига» разгромили «Фрайбург» в полуфинальном матче Кубка Германии. Встреча во Фрайбурге завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

«Лейпциг» повел в счете на 13-й минуте после точного удара Дани Ольмо. Затем Ольмо отличился тремя результативными передачами, после которых голы забили Бенджамин Хенрихс (14-я минута), Доминик Собослаи (37) и Кристофер Нкунку (45+1). На счету Собослаи также реализованный пенальти (90+8). У хозяев гол на счету Михаэля Грегорича (75).

«Лейпциг» доигрывал матч вдесятером. На 58-й минуте красную карточку получил Йошко Гвардиол.

«Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии, где встретится с победителем противостояния «Штутгарт» - «Айнтрахт». Второй полуфинал состоится 3 мая.

Футбол. Кубок Германии. Полуфинал

«Фрайбург» - «РБ Лейпциг» - 1:5 (0:4)

Голы: Грегорич, 75 - Ольмо, 13; Хенрихс, 14; Собослаи, 37, 90+8; Нкунку, 45+1

Удаление: Гвардиол, 58

источник: «Советский спорт»
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