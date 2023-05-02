«ПСЖ» не сообщал Месси о санкциях в отношении него

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси ничего не знает о санкциях клуба в отношении него, сообщает аргентинский журналист Мартин Аревало в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что футболист отстранен от тренировок клуба и выступления за него на две недели. Поводом для санкций стал отъезд аргентинца в Саудовскую Аравию.

Чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины пропустил тренировку клуба, прошедшую в понедельник, после поражения от «Лорьяна». При этом игрок не уведомил о своем решении ни тренерский штаб, ни руководство.

Отмечается, что инцидентом лично занялся президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, так как поступок Месси вызвал возмущение у остальных игроков.