В «ПСЖ» решили не продлевать контракт с Месси

Руководство «Пари Сен-Жермена» решило не продлевать контракт с аргентинским нападающим команды Лионелем Месси, сообщает L’Equipe.

По данным источника, решение было принято единодушно после развернувшегося скандала из-за поездки Месси в Саудовскую Аравию. Аргентинец через несколько часов после поражения от «Лорьяна» в матче 33-го тура улетел вместе с семьей на отдых.

В результате он пропустил тренировку команды, не поставив никого в известность. Ранее сообщалось, что клуб отстранил Месси от работы на две недели.