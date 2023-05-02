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«Барселона» объявила об уходе директора команды Алемани

Стороны достигли соглашения о досрочном расторжении контракта.
02 мая 2023 23:52
автор: Александр Евграфов

Директор «Барселоны» Матеу Алемани покинет клуб в конце июня этого года, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Контракт Алемани и «Барселоны» был рассчитан до 2024 года, однако стороны пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта. При этом, по данным источника, Алемани заверил президента «Барселоны» Жоана Лапорту, что продолжит работу во время летнего трансферного окна, а лишь затем займется новым профессиональным проектом.

«Барселона» с 82 очками лидирует в Ла Лиге за пять туров до финиша, опережая на 14 очков мадридский «Реал», который провел на игру меньше.

источник: ФК «Барселона»
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