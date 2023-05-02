«Ланс» победил «Тулузу» и продолжает погоню за «Марселем» в Лиге 1

Футболисты «Ланса» победили «Тулузу» в матче 33-го тура чемпионата Франции. Встреча в Тулузе завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, которые продолжают погоню за «Марселем».

Победный гол на 33-й минуте провел Луа Опенда.

«Ланс» набрал 69 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая на одно очко от «Марселя» и на шесть от очков от лидирующего «ПСЖ». «Тулуза» с 41 очком расположилась на 13-м месте.

В 34-м туре «Ланс» и «Марсель» сыграют друг с другом 6 мая, а «Тулуза» днем позже отправится в гости к «Аяччо».

Футбол. Чемпионат Франции. 33-й тур.

«Тулуза» - «Ланс» - 0:1 (0:1)

Гол: Опенда, 33.