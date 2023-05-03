Роналду обошел Месси, став самым высокооплачиваемым спортсменом 2023 года

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году, сообщает журнал Forbes.

Роналду за последний год заработал 123,9 млн евро, из которых 41,9 млн приходится на его зарплату как в «Манчестер Юнайтед», так и в «Аль-Насре». Еще 81,9 млн. составили выплаты за различные рекламные и спонсорские контракты.

Роналду в обновленном рейтинге обошел своего извечного соперника – аргентинца Лионеля Мессии, который за год заработал 118,4 млн евро, 68 млн из которых составила зарплата.

Тройку самых высокооплачиваемых спортсменов замкнул напарник Месси по «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который заработал 109 млн евро.