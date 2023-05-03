«Реал» проиграл в меньшинстве «Реалу Сосьедад» и отстает от «Барселоны» на 14 очков

Футболисты мадридского «Реала» проиграли «Реалу Сосьедад» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

У победителей отличились Такефуса Кубо (47-я минута) и Андер Барренечеа (85). «Реал» доигрывал матч вдесятером. Игрок мадридцев Даниэль Карвахаль заработал за восемь минут две желтые карточки и был удален на 61-й минуте встречи.

«Реал» с 68 очками занимает второе место в чемпионате Испании, отставая на 14 очков за пять туров до финиша от «Барселоны». Для завоевания 27-го в своей истории чемпионства «Барселоне» требуется набрать в пяти оставшихся матчах два очка. У «Реала Сосьедад» 61 очко, команда занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

В 34-м туре 13 мая «Реал» примет «Хетафе», а «Реал Сосьедад» на своем поле сыграет с «Жироной».

Чемпионат Испании. 33-й тур

«Реал Сосьедад» - «Реал» - 2:0 (0:0)

Голы: Кубо, 47. Барренечеа, 85

Удаление: Карвахаль, 61.