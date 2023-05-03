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«Челси» заплатит 20 млн евро за 15-летнего эквадорского полузащитника

Лондонский клуб подписал контракт, но футболист перейдет в состав «синих» только через два года.
03 мая 2023 01:09
автор: Александр Евграфов

Лондонский «Челси» подпишет контракт с 15-летним эквадорским полузащитником Кендри Паэсом, сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, общая сумма контракта оценивается в 20 млн евро, но большая часть выплат будет переведена в бонусы. Кроме того, Паэс продолжит играть за «Индепендьенте дель Валье» еще два года и перейдет в состав «синих» в 2025 году.

В текущем сезоне, Паес отличился один раз в трех матчах за клуб, а также забил три мяча в семи играх за сборную Эквадора до 17 лет.

источник: «Советский спорт»
«Челси» заплатит 20 млн евро за 15-летнего эквадорского полузащитника
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