«Челси» заплатит 20 млн евро за 15-летнего эквадорского полузащитника

Лондонский «Челси» подпишет контракт с 15-летним эквадорским полузащитником Кендри Паэсом, сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, общая сумма контракта оценивается в 20 млн евро, но большая часть выплат будет переведена в бонусы. Кроме того, Паэс продолжит играть за «Индепендьенте дель Валье» еще два года и перейдет в состав «синих» в 2025 году.

В текущем сезоне, Паес отличился один раз в трех матчах за клуб, а также забил три мяча в семи играх за сборную Эквадора до 17 лет.