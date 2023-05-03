ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мишкич обозначил цели «Урала» в Кубке России

Екатеринбуржцы встретятся с ЦСКА в финале пути РПЛ.
03 мая 2023 08:19
автор: Александр Шульгин

Хорватский полузащитник екатеринбургского «Урала» Даниэль Мишкич считает, что команде по силам выиграть Кубок России.

«Конечно, «Урал» может выиграть Кубок России, я верю в это. Когда мы сыграли первый матч в групповом этапе, мы уже думали о победе в Кубке и сейчас об этом думаем. Это наша цель», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, 3 мая в Екатеринбурге пройдет ответный финальный матч пути РПЛ между «Уралом» и ЦСКА.

Первая встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.

В финале пути регионов сыграют «Краснодар» и «Акрон».

источник: «РБ-Спорт»
Мишкич обозначил цели «Урала» в Кубке России
Екатеринбуржцы встретятся с ЦСКА в финале пути РПЛ.
03.05.2023 08:19
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Челси» заплатит 20 млн евро за 15-летнего эквадорского полузащитника
Лондонский клуб подписал контракт, но футболист перейдет в состав «синих» только через два года.
03.05.2023 01:09
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Реал» проиграл в меньшинстве «Реалу Сосьедад» и отстает от «Барселоны» на 14 очков
«Реал» проиграл в меньшинстве «Реалу Сосьедад» и отстает от «Барселоны» на 14 очков
Для завоевания 27-го в истории чемпионства каталонцам в пяти оставшихся матчах нужно завоевать два очка.
03.05.2023 00:59
Футбол
автор: Александр Евграфов
Роналду обошел Месси, став самым высокооплачиваемым спортсменом 2023 года
Роналду обошел Месси, став самым высокооплачиваемым спортсменом 2023 года
По версии журнала Forbes, тройку лучших дополнил Мбаппе.
03.05.2023 00:18
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ланс» победил «Тулузу» и продолжает погоню за «Марселем» в Лиге 1
Команды разделяют одно очко.
02.05.2023 23:58
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дубль Эдегора помог «Арсеналу» одержать домашнюю победу над «Челси»
Дубль Эдегора помог «Арсеналу» одержать домашнюю победу над «Челси»
«Канониры» прервали свою неудачную серию из четырех матчей кряду без побед в АПЛ.
02.05.2023 23:54
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Барселона» объявила об уходе директора команды Алемани
Стороны достигли соглашения о досрочном расторжении контракта.
02.05.2023 23:52
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Лейпциг» разгромил «Фрайбург» и стал первым финалистом Кубка Германии
Дани Ольмо оформил ассистентский хет-трик и отличился забитым голом
02.05.2023 23:45
Футбол
автор: Александр Евграфов
В «ПСЖ» решили не продлевать контракт с Месси
В «ПСЖ» решили не продлевать контракт с Месси
По данным французского издания, решение было принято руководством клуба единодушно.
02.05.2023 23:43
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика