Мишкич обозначил цели «Урала» в Кубке России

Хорватский полузащитник екатеринбургского «Урала» Даниэль Мишкич считает, что команде по силам выиграть Кубок России.

«Конечно, «Урал» может выиграть Кубок России, я верю в это. Когда мы сыграли первый матч в групповом этапе, мы уже думали о победе в Кубке и сейчас об этом думаем. Это наша цель», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, 3 мая в Екатеринбурге пройдет ответный финальный матч пути РПЛ между «Уралом» и ЦСКА.

Первая встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.

В финале пути регионов сыграют «Краснодар» и «Акрон».