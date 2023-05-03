Агент Николича прояснил будущее наставника, которым интересовался «Спартак»

Агент сербского тренера Марко Николича Деян Йоксимович рассказал, когда наступит ясность с трудоустройством специалиста.

«В этом месяце будущее Марко станет известно. Он пока решает с местом работы. Еще есть время», - приводит его слова Sport24.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что посредники предлагали услуги серба «Спартаку», однако клубное руководство решило сохранить испанского специалиста.

Напомним, Николич работал в московском «Локомотиве», вместе с которым выигрывал Кубок России и завоевывал бронзовые медали РПЛ.

После 25 туров «Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице.