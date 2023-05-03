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Агент Николича прояснил будущее наставника, которым интересовался «Спартак»

Серб мог возглавить красно-белых.
03 мая 2023 09:02
автор: Александр Шульгин

Агент сербского тренера Марко Николича Деян Йоксимович рассказал, когда наступит ясность с трудоустройством специалиста.

«В этом месяце будущее Марко станет известно. Он пока решает с местом работы. Еще есть время», - приводит его слова Sport24.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что посредники предлагали услуги серба «Спартаку», однако клубное руководство решило сохранить испанского специалиста.

Напомним, Николич работал в московском «Локомотиве», вместе с которым выигрывал Кубок России и завоевывал бронзовые медали РПЛ.

После 25 туров «Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице.

источник: Sport24.ru
Агент Николича прояснил будущее наставника, которым интересовался «Спартак»
Серб мог возглавить красно-белых.
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