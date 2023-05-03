В «ПСЖ» решили избавиться от Месси

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси, скорее всего, покинет команду. Об этом пишет авторитетное издание L'Équipe.

По данным источника, боссы парижского гранда прекратили переговоры с футболистом о продлении контракта, который истекает 30 июня.

Отмечается, что в руководстве приняли такое решение после самовольного отъезда футболиста в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что поступок игрока вызвал бурю негодования в команде, а инцидентом лично занялся президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.