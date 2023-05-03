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В «ПСЖ» решили избавиться от Месси

Всему виной поездка в Саудовскую Аравию.
03 мая 2023 09:54
автор: Артур Гичунцев

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси, скорее всего, покинет команду. Об этом пишет авторитетное издание L'Équipe.

По данным источника, боссы парижского гранда прекратили переговоры с футболистом о продлении контракта, который истекает 30 июня.

Отмечается, что в руководстве приняли такое решение после самовольного отъезда футболиста в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что поступок игрока вызвал бурю негодования в команде, а инцидентом лично занялся президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

источник: «Советский спорт»
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