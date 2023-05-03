Кабмин РФ упростил оформление Fan ID для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров

В Правительстве РФ решили упростить процедуру получения паспорта болельщика для некоторых категорий граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня, 3 мая, Кабмин РФ утвердил закон, согласно которому, по упрощенной процедуре Fan ID могут получить дети до 14 лет, а также все группы инвалидов и пенсионеры.

С 26 мая 2023 года идентификация детей будет проходить удаленно при условии, если данные о них представлены в подтвержденной учетной записи родителя или законного представителя на портале Госуслуг.

Что касается инвалидов, то они смогут оформить карты болельщика через подачу клубами РПЛ групповых заявок.

«Постановление также рекомендует регионам на каждом стадионе Российской Премьер-Лиги организовать отдельные окна, в которых пенсионеры и инвалиды могут получить карту без очереди», – сказано в заявлении Правительства.