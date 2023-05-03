Салихова прокомментировала слухи о чемпионском коридоре для «Зенита» в матче со «Спартаком»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на информацию о том, что москвичи могут устроить «Зениту» чемпионский коридор.

В частности, она выразила надежду, что футболисты, приглашенные в период правления ее супруга, откажутся от этой идеи.

«Футболисты «Спартака» уже поздравили «Зенит» в ноябре 2022 года. Надеюсь, пока в команде остаются игроки, приобретенные Федуном, ни одному из них не придет в голову выстроиться перед «блекло-голубыми», – сказала Салихова порталу Metaratings.ru.

Напомним, «Зенит» примет «Спартак» 7 мая. В случае победы питерцы досрочно выиграют чемпионский титул.