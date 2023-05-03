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«ПСЖ» известил Месси о возбуждении против него дисциплинарного дела

Форвард самовольно отлучился в Саудовскую Аравию.
«ПСЖ» известил Месси о возбуждении против него дисциплинарного дела
03 мая 2023 12:11
автор: Максим Скороходов
автор фото: RMC Sport

Спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш известил нападающего Лионеля Месси об открытии против него дисциплинарного дела из-за поездки в Саудовскую Аравию, пишет RMC Sport.

Аргентинец через несколько часов после поражения от «Лорьяна» (1:3) в матче 33-го Лиги 1 тура улетел вместе с семьей на отдых.

В результате он пропустил тренировку команды, не поставив никого в известность.

Ранее сообщалось, что клуб отстранил Месси от работы на две недели, после чего во французской прессе написали, что «ПСЖ» решил не продлевать контракт с 35-летним форвардом.

источник: RMC Sport
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