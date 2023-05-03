«ПСЖ» известил Месси о возбуждении против него дисциплинарного дела

Спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш известил нападающего Лионеля Месси об открытии против него дисциплинарного дела из-за поездки в Саудовскую Аравию, пишет RMC Sport.

Аргентинец через несколько часов после поражения от «Лорьяна» (1:3) в матче 33-го Лиги 1 тура улетел вместе с семьей на отдых.

В результате он пропустил тренировку команды, не поставив никого в известность.

Ранее сообщалось, что клуб отстранил Месси от работы на две недели, после чего во французской прессе написали, что «ПСЖ» решил не продлевать контракт с 35-летним форвардом.