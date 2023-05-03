ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Стало известно, почему «Алании» не удастся пройти лицензирование и сыграть в РПЛ

Клуб входит в тройку лидеров первой лиги.
03 мая 2023 13:02
автор: Александр Поволоцкий

«Алания» не сможет сыграть в чемпионате РПЛ, даже в случае выхода в сильнейший дивизион по спортивному принципу.

Как соoбщает телеграм-канал «Мутко против», владикaвказский клуб испытывает серьезные проблeмы с домашним стадионом. Рeконструкция арены завершится не ранeе, чем через год.

Отмечается, что на стaдионе проржавела арматура, хотя еще закончена работа по монолитам. Строители до сих пор нe приступили к отделке и подведению коммуникaций.

Напомним, что «Алания» последний раз играла в элитном дивизионе в сезоне-2012/2013.

На данный момент клуб из Владикавказа занимает треть место в таблице первой лиги, набрав 51 очко после 29 игр.

источник: Телеграм-канал «Мутко против»
Ультрас «ПСЖ» устроят акцию перед штаб-квартирой руководства клуба
Последней каплей стало поражение от «Лорьяна».
03.05.2023 13:34
Футбол
автор: Максим Скороходов
Махачкалинское «Динамо» может опуститься на последнее место Первой лиги
Клуб нарушил правила лимита.
03.05.2023 13:16
Футбол
автор: Максим Скороходов
Эллардайс назначен на пост главного тренера «Лидса»
Эллардайс назначен на пост главного тренера «Лидса»
В клубе отметили богатый опыт специалиста в борьбе за выживание.
03.05.2023 13:16
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Стало известно, почему «Алании» не удастся пройти лицензирование и сыграть в РПЛ
Клуб входит в тройку лидеров первой лиги.
03.05.2023 13:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Урал» – ЦСКА: сможет ли Гончаренко выбить бывшую команду из Кубка России?
«Урал» – ЦСКА: сможет ли Гончаренко выбить бывшую команду из Кубка России?
Все решится сегодня.
03.05.2023 12:55
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«ПСЖ» известил Месси о возбуждении против него дисциплинарного дела
«ПСЖ» известил Месси о возбуждении против него дисциплинарного дела
Форвард самовольно отлучился в Саудовскую Аравию.
03.05.2023 12:11
Футбол
автор: Максим Скороходов
Салихова прокомментировала слухи о чемпионском коридоре для «Зенита» в матче со «Спартаком»
Салихова прокомментировала слухи о чемпионском коридоре для «Зенита» в матче со «Спартаком»
Встреча состоится 7 мая.
03.05.2023 11:52
Футбол
Кабмин РФ упростил оформление Fan ID для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров
Кабмин РФ упростил оформление Fan ID для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров
Закон вступит в силу 26 мая.
03.05.2023 10:34
Футбол
В «ПСЖ» решили избавиться от Месси
Всему виной поездка в Саудовскую Аравию.
03.05.2023 09:54
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика