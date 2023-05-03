Махачкалинское «Динамо» может опуститься на последнее место Первой лиги

Махачкалинское «Динамо» могут лишить 28 очков, сообщает телеграм-канал «Мутко против»

Дело в том, что клуб нарушил правило лимита на молодых игроков, по которому один футболист 2001 года рождения и младше должен отыграть весь матч, либо два - первый тайм.

На регулярное нарушение этого правила обратил внимание последний соперник клуба из Махачкалы «Уфа», подав соответствующий протест.

Если с «Динамо» снимут 28 очков, оно опуститься на последнее место турнирной таблицы Первой лиги. Сейчас у команды 41 очко, она на четыре очка отстает от четвертого места, дающее право сыграть в стыковых матчах.