Ультрас «ПСЖ» устроят акцию перед штаб-квартирой руководства клуба

Ультрас «ПСЖ» устроят акцию перед штаб-квартирой клуба, сообщает RMC Sport,

По данным источника, это не первое обращение болельщиков к команде, сразу после поражения от «Лорьяна» (1:3) в матче 33-го Лиги 1, они посетили тренировку команду, где высказали свои претензии в том числе футболистам и тренерскому штабу.

Новая акция пройдет 3 мая, в объявлении ультрас написано: «Пришло время для перемен — «ПСЖ» должен вновь обрести свою душу, свой парижский дух и великолепие. Мероприятие будет мирным, все должно проходить организованно и разумно».

Напомним, что «ПСЖ» не смог завоевать Кубок Франции и выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов, но лидирует в Лиге 1 с пятиочковым отрывом от «Марселя».