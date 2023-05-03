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Полиция арестовала болельщика «Арсенала», светившего лазером в лицо полузащитнику «Челси» Мудрику

Футболист появился а поле на 71-й минуте встречи.
03 мая 2023 14:02
автор: Александр Поволоцкий

Британская полиция арестовала поклонника лондонского «Арсенала».

Напомним, что фаната светил лазером в лицо хавбеку «Челси» Михаилу Мудрику во время матча 34-го тура АПЛ. Игра на стадионе «Эмирейтс» завершилась победой «канониров» со счетом 3:1.

Отметим, что после матча 22-летний украинец опубликовал в соцсети фотографию, на которой видно, как его слепят лазерной указкой.

«Арeст был произведен после использoвания лазера во время матча. Такое пoведение опасно и совершенно неприемлемo. Мы будем полнoстью поддерживать пoлицию в расследованиях и примем соoтветствующие меры», - сообщaет пресс-служба «Арсенала».

Добавим, что «канониры» c 78 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Челси» (39 очков) располагается на 12‑м месте.

источник: ФК «Арсенал» (Лондон)
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