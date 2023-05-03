Сможет ли гроза авторитетов выбить очередной клуб из Кубка России: «Акрон» сыграет с «Краснодаром»

3 мая пройдут очередные матчи Кубка России.

Клуб Первой лиги «Акрон» по ходу плей-офф нижней сетки уже выбил московские «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак», благодаря чему вышел в финал пути регионов. В нем «Акрон» сыграет с «Краснодаром», на поле которого и состоится противостояние из одного матча. «Быки» в нижней сетке прошли «Ахмат», «Ростов» и «Крылья Советов».

Матч первого раунда финала пути регионов Кубка России «Краснодар» - «Акрон» начнется в 19:30 по московскому времени, игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ», который проведет дополнительную трансляцию на своем сайте.

Добавим, что победитель этого матча сыграет во втором раунде финала пути регионов с вылетевшей команды из верхней сетки, где остались «Урал» и ЦСКА.