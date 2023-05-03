Булыкин высказался о карьере Месси в «ПСЖ» – ранее футболиста отстранили от тренировок

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил карьеру нападающего Лионеля Месси с «ПСЖ».

Недавно форварда отстранили от тренировок за самовольную отлучку в Саудовскую Аравию, после чего появились слухи о том, что клуб не будет продлевать истекающий летом контракт.

«Я думаю, ошибкой это по-любому не было. Все-таки он хорошо проявил себя и получил много денег. Поэтому ошибкой это не назвать. А вот куда сделать следующий шаг, для него сейчас большой вопрос. Поэтому сейчас все и вылезает наружу. Хотя, на мой взгляд, все должно решаться тихо-спокойно, но, видимо, кого-то что-то не устраивает, поэтому мы узнаем о таких ситуациях из прессы», - приводит «Газета.Ru» слова Булыкина.

Напомним, что 35-летний нападающий перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года, с тех пор он провел за команду 71 матч и забил 31 гол.

В «ПСЖ» Месси стал чемпионом Лиги 1 и обладателем Суперкубка Франции.