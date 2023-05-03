Главный противник команды Роналду готовит для Месси самый крупный контракт в истории

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» готов предложить нападающему Лионелю Месси самый крупный контракт в истории футбола, сообщает L'Equipe.

По данным источника, форвард намерен сменить обстановку, ранее появилась информация, что «ПСЖ» не намерен продлевать с Месси истекающим летом контракт после того, как футболист самовольно отлучился из расположения клуба, как раз в Саудовскую Аравию.

Примечательно, что «Аль-Хиляль» многие называют главным соперником клуба Криштиану Роналду «Аль-Наср».

Напомним, что Месси перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года, с тех пор он провел за команду 71 матч и забил 31 гол.

В «ПСЖ» 35-летний нападающий стал чемпионом Лиги 1 и обладателем Суперкубка Франции.