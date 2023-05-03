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Главный противник команды Роналду готовит для Месси самый крупный контракт в истории

Саудовская Аравия манит главных звезд мирового футбола.
Главный противник команды Роналду готовит для Месси самый крупный контракт в истории
03 мая 2023 15:09
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» готов предложить нападающему Лионелю Месси самый крупный контракт в истории футбола, сообщает L'Equipe.

По данным источника, форвард намерен сменить обстановку, ранее появилась информация, что «ПСЖ» не намерен продлевать с Месси истекающим летом контракт после того, как футболист самовольно отлучился из расположения клуба, как раз в Саудовскую Аравию.

Примечательно, что «Аль-Хиляль» многие называют главным соперником клуба Криштиану Роналду «Аль-Наср».

Напомним, что Месси перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года, с тех пор он провел за команду 71 матч и забил 31 гол.

В «ПСЖ» 35-летний нападающий стал чемпионом Лиги 1 и обладателем Суперкубка Франции.

источник: L'Equipe
Главный противник команды Роналду готовит для Месси самый крупный контракт в истории
Главный противник команды Роналду готовит для Месси самый крупный контракт в истории
Саудовская Аравия манит главных звезд мирового футбола.
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