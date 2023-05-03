ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Аршавин рассказал, в чем «Зенит» превосходит «Спартак»

Команды проведут очный поединок в рамках 26-го тура РПЛ.
03 мая 2023 15:37
автор: Александр Поволоцкий

Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин считает, что на данный момент клуб из Санкт-Петербурга сильнее «Спартака» во всех аспектах.

В воскресенье, 7 мая, команды сыграют в очередном матче чемпионата России.

«Зенит» сильнее во всем, в организации, финансах, составе, что доказывает последние четыре года и что, надеюсь, докажет в воскресенье и в этом сезоне. В этом сезоне уже практически все ясно», - приводит Sport24 слова Аршавина.

Добавим, что «Зенит» с 61 очком лидирует в турнирной таблице национального чемпионата. «Спартак» отстает от клуба из Санкт-Петербурга на 12 очков и занимает третье место.

источник: Sport24.ru
Малафеев объяснил, почему «Зенит» не делал серьезное предложение по трансферу Пиняева
Контракт футболиста с его нынешним клубом рассчитан до 2026 года.
03.05.2023 16:00
Футбол
Аршавин рассказал, в чем «Зенит» превосходит «Спартак»
Команды проведут очный поединок в рамках 26-го тура РПЛ.
03.05.2023 15:37
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Главный противник команды Роналду готовит для Месси самый крупный контракт в истории
Главный противник команды Роналду готовит для Месси самый крупный контракт в истории
Саудовская Аравия манит главных звезд мирового футбола.
03.05.2023 15:09
Футбол
автор: Максим Скороходов
Булыкин высказался о карьере Месси в «ПСЖ» – ранее футболиста отстранили от тренировок
Клуб может принять решение о непродлении контракта.
03.05.2023 14:28
Футбол
автор: Максим Скороходов
Полиция арестовала болельщика «Арсенала», светившего лазером в лицо полузащитнику «Челси» Мудрику
Футболист появился а поле на 71-й минуте встречи.
03.05.2023 14:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Сможет ли гроза авторитетов выбить очередной клуб из Кубка России: «Акрон» сыграет с «Краснодаром»
Сможет ли гроза авторитетов выбить очередной клуб из Кубка России: «Акрон» сыграет с «Краснодаром»
В этот раз будет команда РПЛ не из Москвы.
03.05.2023 13:58
Футбол
автор: Максим Скороходов
Ультрас «ПСЖ» устроят акцию перед штаб-квартирой руководства клуба
Последней каплей стало поражение от «Лорьяна».
03.05.2023 13:34
Футбол
автор: Максим Скороходов
Махачкалинское «Динамо» может опуститься на последнее место Первой лиги
Клуб нарушил правила лимита.
03.05.2023 13:16
Футбол
автор: Максим Скороходов
Эллардайс назначен на пост главного тренера «Лидса»
Эллардайс назначен на пост главного тренера «Лидса»
В клубе отметили богатый опыт специалиста в борьбе за выживание.
03.05.2023 13:16
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика