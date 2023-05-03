Аршавин рассказал, в чем «Зенит» превосходит «Спартак»

Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин считает, что на данный момент клуб из Санкт-Петербурга сильнее «Спартака» во всех аспектах.

В воскресенье, 7 мая, команды сыграют в очередном матче чемпионата России.

«Зенит» сильнее во всем, в организации, финансах, составе, что доказывает последние четыре года и что, надеюсь, докажет в воскресенье и в этом сезоне. В этом сезоне уже практически все ясно», - приводит Sport24 слова Аршавина.

Добавим, что «Зенит» с 61 очком лидирует в турнирной таблице национального чемпионата. «Спартак» отстает от клуба из Санкт-Петербурга на 12 очков и занимает третье место.