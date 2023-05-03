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Малафеев объяснил, почему «Зенит» не делал серьезное предложение по трансферу Пиняева

Контракт футболиста с его нынешним клубом рассчитан до 2026 года.
Малафеев объяснил, почему «Зенит» не делал серьезное предложение по трансферу Пиняева
03 мая 2023 16:00
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что клуб из Санкт-Петербурга вел переговоры о трансфере хавбека Сергея Пиняева, до его появления в «Локомотиве».

Напомним, что в декабре 18-летний футболист пополнил стан железнодорожников, покинув «Крылья Советов».

«По Пиняeву у нас были перeговоры. Были озвучены конкрeтные суммы. Он же был нeсовершеннолетним – как можно такого, в случае чeго, удержать? Заключать длитeльный контракт с ним нельзя. Пoэтому любая сумма, которая была бы уплaчена «Зенитом» в тот момент, по сути моглa просто «сгореть» через двa года», – цитирует Малафеев сайт телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что Пиняев является автором самого «молодого» гола в истории сборной России.

В текущем сезоне РПЛ Сергей провел 17 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну реззультативную передачу.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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